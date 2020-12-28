 

В Бельгии число жертв COVID-19 в доме престарелых, куда приходил инфицированный Санта-Клаус, достигло 23

28.12.2020, 13:44, Новости дня
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До 23 человек выросло число жертв коронавирусной инфекции в доме престарелых в бельгийском городе Мол, куда приходил больной COVID-19 мужчина в костюме Санта-Клауса. Об этом 27 декабря сообщила государственная телерадиокомпания RTBF со ссылкой на данные мэра города Вима Кейерса.

По состоянию на 26 декабря было известно о 18 умерших. COVID-19 в общей сложности был обнаружен у более чем 120 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована в заведении две недели назад, после визитов мужчины, который приходил в костюме Санта-Клауса, не зная, что у него COVID-19. Во время мероприятия не все придерживались карантинных ограничений. Многие работники и пациенты были без масок, а актеры, пришедшие к старикам, нарушали социальную дистанцию.

RTBF подчеркивает, что пока нельзя с уверенностью сказать, что всех скончавшихся заразил именно этот мужчина. Телерадиокомпания отмечает, что в качестве волонтера он приходил в дом престарелых регулярно, поэтому мог заразиться от кого-то из постояльцев или членов персонала заведения.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 28 декабря, в Бельгии зарегистрировано почти 639 тыс. случаев коронавирусной инфекции, умерли 19,2 тыс. пациентов с COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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