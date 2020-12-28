«Прожектор 2021». Новые правила игры

28.12.2020, 13:42, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Приглашаем на хакатон социальных дата-проектов. Победителю — грант в 110 тыс рублей.

«Новая газета» и Теплица социальных технологий открывают предварительную регистрацию на хакатон, который пройдет 13-14 февраля в онлайн- или офлайн-формате в Санкт-Петербурге (в зависимости от эпидемиологической обстановки). Как и в прошлом году, мы будем создавать приложения, сервисы, исследования и расследования на основе данных для решения важных общественных проблем.

Год назад участники хакатона «Прожектор 2020» защитили 25 проектов, многие из которых добрались до стадии финального релиза: это система обучения нейросетей поиску пропавших людей Lacmus, интерактивная карта нарушений в тюрьмах от фонда «Русь сидящая», мультимедийный проект Greenpeace об углеродном следе и другие.

Так вышло, что последние события в мире заново расставили приоритеты и разрушили привычки, которые многие из нас только собирались в себе воспитать. Прошедший год изменил многое: наше отношение ко времени, вещам и деньгам, работе, здоровью и личным ресурсам, коммуникациям, активизму и волонтерству.

2020-й наглядно показал, как много в современном обществе зависит от данных — когда их точность и объективность становится первоочередной потребностью, непосредственно влияющей на жизни людей.

С постепенным возвращением в «мирную» жизнь обществу предстоит если не обнулиться, то совершенно точно подвергнуть серьезной ревизии наши ценности и установки. А значит — пришло время снова вернуться к работе в командах, для совместного поиска и достижения глобальных целей.

Что мы будем делать?

Главная задача организаторов и участников хакатона осталась неизменной: помочь обществу и его институтам стать прозрачнее и эффективнее, а человеку — сильнее и независимее. Участники «Прожектора 2021» будут создавать приложения, сервисы, исследования и расследования для решения важных общественных проблем на основе данных. Теперь — с учетом изменившейся реальности.

Какие проблемы можно решить или выявить с помощью данных? Работая с данными активист или журналист может обнаружить дефицит, плохое качество, неравномерность, дискриминацию, конфликт интересов, подозрительную активность, «бутылочное горлышко» и др., то есть те структурные препятствия, которые порой не видны простому глазу, но становятся очевидными в результате дата-анализа. Некоммерческие организации могут использовать собственные данные и новые методы работы с ними для повышения эффективности своей работы.

Условия хакатона предполагают широкий формат и тематику итоговых работ. В качестве отправной точки для формулировки ваших идей, организаторы традиционно предлагают воспользоваться перечнем Целей устойчивого развития ООН до 2030 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ «Мы приняли Россию с сохой и большой Excel-таблицей». 25 проектов хакатона «Прожектор 2020»Кто может участвовать?

На «Прожектор 2021» мы приглашаем активистов, сотрудников НКО, исследователей, журналистов, программистов, IT-специалистов, дизайнеров, энтузиастов работы с данными и всех желающих — с активной жизненной позицией и стремлением делать мир лучше.

На хакатоне мы будем особенно рады видеть участников прошедшего года, готовых развивать свои проекты и продолжать работу над ними под новым углом зрения.

О формате проведения хакатона мы объявим сразу после новогодних праздников. Но уже сейчас можно пройти предварительную регистрацию, рассказать о своем проекте и оставить контакты по ссылке. Мы будем держать вас в курсе!

Что будет дальше?

Проект-победитель хакатона получит финансовую поддержку в размере 110 тысяч рублей на доработку и запуск (публикацию) итоговой работы. Все участники также получат информационную поддержку на ресурсах «Новой газеты» и Теплицы социальных технологий в дальнейшем продвижении своих идей.