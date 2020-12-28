 

Залповый пуск «Булавы» полностью доказал боеготовность ракеты

28.12.2020, 13:38, Новости дня
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Залповый пуск четырех баллистических ракет «Булава» с подводной лодки «Владимир Мономах» проекта 955 (шифр «Борей») из акватории Охотского моря 12 декабря доказал боеготовность ракеты, сообщил вице-премьер Юрий Борисов в интервью телеканалу «Россия-24».

«Я бы еще добавил успешный пуск, залп «Булавы», который, собственно, снял все вопросы о боеготовности этой баллистической ракеты. И сегодня практически это основное оружие наших атомных подводных лодок нового поколения», – передает его слова ТАСС.

Напомним, 12 декабря в Минобороны сообщили, что атомная подлодка проекта 955А «Владимир Мономах» впервые выполнила залповый пуск сразу четырех баллистических ракет «Булава», стрельба велась по полигону Чижа в Архангельской области из подводного положения.



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