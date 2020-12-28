Анонсирована онлайн-вечеринка «Новый год Больших перемен»

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28.12.2020, 13:38, Новости дня
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31 декабря 2020 года участники Всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – и школьники всей страны встретят «Новый год Больших перемен».

В сообществе конкурса в социальной сети «ВКонтакте» с 22.00 до 01.00 1 января пройдет новогодняя онлайн-вечеринка. С Новым годом школьников поздравят первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, министр просвещения Сергей Кравцов, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, Народный артист РФ Владимир Машков, телеведущий Эрнест Мацкявичюс, певец Дима Билан и олимпийская чемпионка Алина Загитова.

Участие в праздничном концерте примут Нилетто, ST и Андрей Гризли, они исполнят свои песни вместе с конкурсантами «Большой перемены». Ведущими вечеринки станут победители первого сезона конкурса.

Также артистами концерта выступят финалисты и участники шоу «Голос.Дети» Рутгер Гарехт, Ярослава Дягтерева, Сергей и Александр Филины, Вероника Литовченко, Ивена Работова и София Иванова.

Онлайн-вечеринка даст старт «Новогодним каникулам с «Большой переменой».

С 1 по 10 января в сообществе конкурса пройдут праздничные эфиры и мастер-классы со звездами. Ежедневно зарядку для школьников и их родителей будут проводить известные спортсмены. А в конкурсах и челленджах новогодних каникул ребята смогут участвовать вместе с семьями.

Конкурс «Большая перемена» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». В первом сезоне конкурса приняли участие более 1 млн школьников из всех регионов страны. Цель конкурса – дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны.

С 31 октября по 5 ноября в МДЦ «Артек» состоялся финал первого сезона «Большой перемены». Победителями конкурса стали 600 старшеклассников: 300 учеников 9-10 классов и 300 одиннадцатиклассников. Учащиеся 11-х классов получили по 1 млн рублей, эти средства они смогут направить на оплату обучения и до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз. Учащиеся 9-10 классов получили по 200 тыс. рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов. Все финалисты конкурса (1200 человек) получат путевки в МДЦ «Артек».

20 лучших школ получили финансовую поддержку (по 2 млн рублей) для создания образовательных возможностей и технического оснащения. А педагоги, подготовившие победителей, получили по 150 тыс. рублей от партнеров конкурса.

Конкурс будет проходить ежегодно, новый сезон «Большой перемены» стартует 28 марта 2021 года, в День больших перемен. Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», Министерство просвещения, Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр».



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