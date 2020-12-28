Геннадий Зюганов предложил национализировать YouTube

28.12.2020, 13:31, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

На предновогоднем отчетном собрании КПРФ, посвященном задачам компартии на будущую пятилетку, лидер коммунистов раскритиковал популярный видеохостинг. По мнению Зюганова, сегодня YouTube является рассадником разврата, тупости и пошлости. Национализация интернет-сервиса могла бы способствовать улучшению нравственной культуры страны, считает глава КПРФ.

«Я вчера попереключал каналы на этом ютубе и даже не сразу понял куда попал. Какие-то накрашенные негры, как обезьяны, скачут по сцене и воют словно кошки, застрявшие в мусоропроводе. В другое место ткнул, а там некто Светов целый час оскорблял светлое дело Ленина и Сталина. Что не включи — везде сплошная педерастия и антисоветчина. И это называется телевидение 21-го века?! В моей молодости у телевизора было всего 3 кнопки: первая, вторая и «выкл». Всей страной смотрели две программы, но зато какие! Замечательные были передачи у нас в СССР: «А ну-ка, девушки», «Утренняя гимнастика», «Сельский час». А сейчас что? Стендап, рэп и гомосятина вместо комсомола. Теперь кто хочет может сесть в этом ютубе и нести любую ахинею. Круглые сутки показывают каких-то уродов, душевнобольных и всю остальную сволочь. Так что, товарищи, с этим зомбоящиком нужно что-то решать. Иначе нас ждет полная деградация населения и очередной развал страны», — сказал Зюганов.

На предложение Зюганова о передаче YouTube в собственность российского государства более молодые коллеги по партии поправили Геннадия Андреевича. Главе КПРФ объяснили, что сервис является американским и все его сервера находятся в США, так что национализировать их, как заводы и фабрики в 1917 году, не получится. В связи с этим лидер коммунистов предложил «создать свой отечественный аналог американского сервиса разврата» и назвать его Redtube.