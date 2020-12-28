Праздничная речь Елизаветы II стала самой просматриваемой передачей в Рождество

28.12.2020, 13:08, Разное

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Каждый год днем 25 декабря вся Великобритания и государства, входящие в Содружество наций, устраиваются перед телевизорами, чтобы послушать и посмотреть рождественскую речь королевы Елизаветы II. Она подводит итоги года и зачитывает напутствия на следующий. В 2020-м поклонникам британской монархии и СМИ было особенно интересно оценить речь Ее Величества. Еще бы – событий за этот год хватило бы на несколько лет вперед: наделавший много шума “Мегзит” и переезд любимого внука в Америку, сексуальный скандал с участием среднего сына, принца Эндрю, пандемия и несколько месяцев полной изоляции от общества и официальных мероприятий, свадьба внучки, принцессы Беатрис, в условиях повсеместных ограничений… Затронет эти темы Елизавета II или нет – было интересно всем.

Возможно, этим объясняется тот факт, что обращение королевы Великобритании стало самой просматриваемой передачей в минувшее Рождество по рейтингам всех телеканалов, по которым была трансляция. Ее посмотрели 8,14 миллионов зрителей на BBC One, ITV и Sky News. Следующий в рейтинге – рождественский выпуск сериала “Вызовите акушерку” (5,4 миллиона просмотров), третье место заняло игровое шоу Blankety Blank (5,3 миллиона), четвертое – “Танцы со звездами” (4,9 миллионов), пятое – игровое шоу The Wheel (4,6 миллионов), шестое – шоу Coronation Street (4,5 миллионов).

Как известно, это Рождество Елизаветы II кардинально отличается от того, что было принято в ее кругу в прошлые года.Королева Елизавета II и принц Филипп отказались переезжать в Сандрингем, где отмечают праздник в кругу всей семьи с 1988-го. Монаршая чета решила остаться в Виндзорском замке, где они живут с ограниченным кругом прислуги с октября, и более того, впервые за 71 год, с 1949-го, Елизавета и Филипп провели этот день в одиночестве – без своей большой семьи. Поэтому в речи королева с полным правом отметила, что те, кто вынужден отмечать Рождество без близких и родных, в этом не одиноки. А вот о перечисленных выше перипетиях в жизни своей семьи Ее Величество, конечно же, промолчала.

Примечательно, что в этом году на столе Елизаветы II вместо традиционных портретов всех членов семейства стоял только один – с принцем Филиппом.

Напомним, рождественское обращение монарха к нации уже стало традицией и впервые было выпущено почти 80 лет назад. В последние года оно транслируется в телеэфире в 15:00 по лондонскому времени. Основоположником традиции стал дед Елизаветы II, король Георг V, который приходился двоюродным братом российскому императору Николаю II. Однако в марте 1917 года Георг официально отказался принять брата и его семью в королевском дворце, фактически запретив российской императорской семье въезд и дальнейшее проживание на территории Великобритании.

Рождество, 2017 год

Но вернемся к рождественской речи. Сперва она транслировалась по радио. Традиция прерывалась дважды – в 1936 и 1938 годы. После начала Второй мировой войны, в 1939 году, король Георг V решил ее возродить и упрочить с целью укрепления духа британского народа.

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Елизавета II впервые выступила с радиообращением в 1952 году, а в 1957-м ее речь впервые транслировалась по телевидению. В отличие от других монархов, королева готовит текст рождественского обращения без помощи премьера и вкладывает в послание много личного.

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