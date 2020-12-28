Россиян предупредили об опасности воров и грабителей в курьерской форме

28.12.2020, 13:02, Разное

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Генеральный директор российского охранного предприятия “Delta Системы безопасности” Андрей Цыбаков предупредил граждан об опасности воров и грабителей, маскирующихся под курьеров. Цыбаков пояснил, что в настоящее время форму сотрудника службы доставки может купить кто угодно.

Этим пользуются злоумышленники. Им известно, что курьеры не вызывают подозрения среди жильцов и консьержей, что позволяет им свободно разгуливать по домам в хорошо знакомой одежде. Поэтому специалист рекомендует задавать непрошенным гостям наводящие вопросы, спрашивая у них точный адрес или код домофона. Кроме того, нельзя открывать двери курьеру, если никто не заказывал доставку, сообщает “Москва 24”.