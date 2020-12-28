 

Компания Huawei добавила функцию сверхскоростной передачи данных в ряд своих смартфонов

28.12.2020, 13:00, Разное
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Компания Huawei подготовила ряд новшеств для некоторых своих смартфонов. Модели линеек Nova и Mate получили возможность сверхскоростной передачи данных, а также другие функции в очередном поколении фирменного интерфейса.
Пытаясь удержаться на конкурентном рынке под напором санкций, компания Huawei пытается выпускать максимально актуальные устройства с оптимальными ценниками. Среди последних изменений, предлагаемых китайской компанией, – обновленная фирменная оболочка EMUI 11 с целым набором полезных опций. Одной из них является возможность передачи файлов на сверхвысокой скорости. При этом данные не сжимаются, а их качество при отправке остаётся оригинальным. Таким образом можно обмениваться контентом большого размера – например, HD-видео. При размере до 400 ГБ они передаются со скоростью до 305 Мбит/с.

Кроме того, обладатели смартфонов, получивших интересное обновление, смогут оценить качество новой темы «Звездная ночь» и динамический эффект яркого дисплея с постепенным повышением яркости экрана при разблокировке. Также в EMUI 11 появились новый режим AOD (всегда включенного дисплея), более плавная анимация и новые эффекты, супер-блокнот и усовершенствованные функции конфиденциальности. Улучшилось в девайсах и осуществление смарт-платежей, инновации интерфейса должны существенно упростить работу с «умными телефонами» производства Huawei.

Стабильная версия EMUI 11 на базе одиннадцатой генерации операционной системы Android 11 уже рассылается, и по графику руководства Huawei в январе следующего года ею обеспечат всех глобальных пользователей смартфонов Mate Xs. Для моделей серий Huawei P40, включая модификации Pro и Pro+, а также предыдущего выпуска Mate 30, как базовой, так и версии Pro и RS Porsche Design Mate 40 и Mate 30, линеек Nova 7, P30 и P40 данный функционал уже доступен.



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