 

Ольга Бузова намерена самостоятельно добиться расположения Аллы Пугачевой

28.12.2020, 13:00, Разное
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Популярная певица и ведущая Ольга Бузова намерена самостоятельно добиться расположения Аллы Пугачевой. Она не хочет просить своего друга Филиппа Киркорова о помощи.
До сих пор Ольга Бузова не знакома лично с Аллой Пугачевой. В то же время артистка призналась, что мечтает пообщаться с Примадонной отечественной эстрады. Некоторые рекомендуют ей воспользоваться помощью Филиппа Киркорова в данном вопросе, но ведущая «Дома-2» привыкла добиваться желаемого сама.

В рамках недавнего интервью Ольга Бузова прокомментировала информацию о том, что Алла Пугачева якобы запретила ей появляться на «голубых огоньках». Теледива призвала верить только тем сведениям, которые поступают из официальных источников.



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