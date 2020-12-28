 

Ксения Собчак: В 2020 году каждый приличный артист обзавелся молодым тиктокером

28.12.2020, 13:00, Разное
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Накануне праздника Ксения Собчак подвела итоги уходящего 2020 года, прокомментировав основные события в обществе и в мире шоу-бизнеса. Журналистка пошутила, что «каждый приличный артист завел себе молодого тиктокера», а также поразмышляла о громких разводах и прибавлениях в звездных семействах.
По словам Ксении Собчак, в уходящем году знаменитости стремились к коллаборациям с юными блогерами TikTok. В пример телеведущая привела сотрудничество Николая Баскова с Даней Милохиным. Супруга Константина Богомолова также отреагировала на возможный развод рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой и отметила мудрость Агаты Муцениеце, которая при расставании с Павлом Прилучным поставила во главу угла детей и их чувства.

Рассмешил Ксению Собчак появившийся в 2020 году хэштег #мамашавагаши, который придумала Татьяна Брухунова. Журналистка рассказала: по информации инсайдеров, помощница юмориста Евгения Петросяна была влюблена в него, еще когда училась в 10 классе.

Трагичной историей телеведущая назвала смертельное ДТП, которое произошло по вине актера Михаила Ефремова. Ксения Собчак напомнила, что не стоит слушать всех людей в жизни, которые обещают помочь.

По поводу ситуации в стране жена режиссера отметила, что РФ удалось пережить пандемию без жестких локдаунов и без обещанной второй волны. Ксения Собчак выразила благодарность врачам и волонтерам, которые самоотверженно работают в такое непростое время.



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