Скандалы: БАДы прокормят и детей и внуков

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28.12.2020, 12:58, Разное
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Сын Георгия Полтавченко и внук Зураба Церетели будут вместе продавать биологически активные добавки

Зураб Церетели-Махарадзе и Алексей Полтавченко получили соответственно по 35% и 15% долей в уставном капитале компании ООО «Хелси Лайф», зарегистрированной в августе 2020 года, следует из данных базы «Контур-фокус». Согласно описанию деятельности «Хелси Лайф» будет заниматься продажей фармацевтической продукции. В октябре фирма также подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «NAT BAL nutrition», под которым, судя по описанию заявки, будут продаваться биологически активные добавки.

Ранее единственным владельцем фирмы выступало ООО «Гео Органик», которое теперь сохраняет 50% компании. Совладельцами «Гео Органик» выступают бывший глава Волгограда Роланд Херианов (40%) и бизнесмен Георгий Капанадзе (60%). Пост гендиректора в «Хелси Лайф» также занял Капанадзе.

Для Алексея Полтавченко это не первый бизнес. Сейчас его основные активы — это 25% в компании «Инвестбугры», производственно-логистическом центре под Петербургом, и аналогичная доля в компании «Монолит-Строй», производящей МДФ-плиты. Его состояние в 2019 году оценивали в 1,6 млрд рублей.

Фото: vk.com

Зураб Церетели-Махарадзе — внук архитектора Зураба Церетели. Как и его дед, он является членом Российской академии художеств. Кроме того, Церетели-Махарадзе владеет долей в ООО «Меркатон», которая ведёт ресторанную деятельность и предоставляет услуги по доставке продуктов питания. Компания управляет банкетным залом «Пантеон» в московском парке Царицыно, следует из информации на сайте ресторана.

Виктор Овсюков



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