Жириновский назвал имена людей, которые могут сменить Путина на посту президента России

28.12.2020, 12:52, Новости дня

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Российский политик, лидер партии “ЛДПР” Владимир Жириновский назвал людей, которые могут стать преемниками Владимира Путина на посту президента России. Их имена он назвал в эфире передачи “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым“ на телеканале “Россия 1“ 27 декабря.

По словам Жириновского, новым президентом России может стать глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

На пост главы государства могут претендовать премьер-министр РФ Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, бывший премьер-министр Дмитрий Медведев, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, глава Госдумы Вячеслав Володин и мэр Москвы Сергей Собянин, допустил Жириновский.

Список тех, кто может стать следующим президентом России состоит из восьми, максимум девяти имен, заявил лидер “ЛДПР”.

“А придет другой [человек], которого вся страна ждет 34 года”, – сказал Жириновский.

“То есть вас?”, – уточнил Соловьев.

“Да”, – ответил политик, заявив, что обязательно выдвинет свою кандидатуру на следующих президентских выборах в России.

“Народ получит подарок. Это будет подарок настоящий. Весна 2024-го года. И раньше не надо. Пусть все досидят до конца, тихо и спокойно перебираются на новые места”, – сказал Жириновский.

Путина избрали на пост президента РФ в 2000 году. После двух сроков, в 2008 году, он перешел на пост главы правительства РФ, а президентом страны стал Медведев. В 2012 году Путина снова выбрали главой государства, также он выиграл президентские выборы 2018 года.

20 января этого года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января и окончательно утвержден 14 марта. Принятые поправки запрещают занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепляют приоритет конституции РФ над международным правом и расширяют полномочия Конституционного суда. Госдума РФ поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года.

С 25 июня по 1 июля в России проходил референдум, 77,92% участников которого поддержали принятые поправки, против них высказались 21,27%. 3 июля Путин подписал указ, которым ввел в действие новую редакцию конституции России.

Глава РФ недавно сказал, что пока не решил, будет ли участвовать в президентских выборах 2024 года.