 

Из-за политической ситуации в Беларуси у Минска могут забрать право проводить чемпионат мира по хоккею – СМИ

28.12.2020, 12:52, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

У Минска могут отобрать право проведения в 2021 году чемпионата мира по хоккею с шайбой, который планируют провести также в столице Латвии Риге в период с 21 мая по 6 июня. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило 27 декабря швейцарское издание Watson.

Такое решение может быть принято из-за сложной политической ситуации в Беларуси. Организаторы турнира опасаются, что даже если называющий себя президентом Александр Лукашенко уйдет с должности, политический кризис в стране останется. Издание не исключает даже вариант “российского вторжения”.

В качестве замены Минску изучают столицу Словакии Братиславу и столицу Чехии Прагу, а также сочетание этих городов, пишет Watson. Есть вариант и проведения чемпионата только в Латвии, однако страна не имеет достаточного количества спортивных арен с большой вместимостью.

Перенос игр в одну из стран западной Европы маловероятен из-за того, что стоимость организации такого турнира “намного больше”, чем в Братиславе и Праге.

Издание считает, что окончательное решение о проведении турнира в Минске будет принято по результатам визита в Беларусь президента Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF) Рене Фазеля.

8 декабря в IIHF заявляли, что визит Фазеля в Минск сорвался из-за положительного теста на коронавирус у президента международной федерации генерального секретаря IIHF Хорста Лихтнера.

В 2020 году чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти среди 16 команд с 8-го по 24 мая в швейцарских городах Цюрихе и Лозанне, был отменен из-за ситуации с коронавирусом.

Минск уже принимал чемпионаты мира по хоккею в 2014 году.

Сборная Украины в высшем дивизионе мирового хоккея не представлена.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.10 / Адвокат назвал неофициальной версию прокурора о причинах гибели группы Дятлова

22.07 / Трамп предсказал ухудшение ситуации с коронавирусом в США

13.07 / Дуда побеждает на выборах президента Польши

22.10 / ЕС подготовил проект реформирования ВОЗ

19.11 / Против врача, сказавшего журналистам, что в крови белоруса Бондаренко не было алкоголя, открыли уголовное дело

14.12 / Более 33 тыс. украинцев подали заявления на получение помощи в “Дії” – Минцифры

08.07 / Конгресс США в поисках стратегии в отношении Кремля 

27.11 / Spiegel – австрийская деревня Fucking меняет название, спасаясь от туристов

30.06 / Зеленский: С такой динамикой надо готовиться ко второй волне коронавируса

15.09 / Появилось видео драки в Крыму, в которой погиб диджей mr.Basic

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска