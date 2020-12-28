Из-за политической ситуации в Беларуси у Минска могут забрать право проводить чемпионат мира по хоккею – СМИ

28.12.2020, 12:52, Новости дня

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У Минска могут отобрать право проведения в 2021 году чемпионата мира по хоккею с шайбой, который планируют провести также в столице Латвии Риге в период с 21 мая по 6 июня. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило 27 декабря швейцарское издание Watson.

Такое решение может быть принято из-за сложной политической ситуации в Беларуси. Организаторы турнира опасаются, что даже если называющий себя президентом Александр Лукашенко уйдет с должности, политический кризис в стране останется. Издание не исключает даже вариант “российского вторжения”.

В качестве замены Минску изучают столицу Словакии Братиславу и столицу Чехии Прагу, а также сочетание этих городов, пишет Watson. Есть вариант и проведения чемпионата только в Латвии, однако страна не имеет достаточного количества спортивных арен с большой вместимостью.

Перенос игр в одну из стран западной Европы маловероятен из-за того, что стоимость организации такого турнира “намного больше”, чем в Братиславе и Праге.

Издание считает, что окончательное решение о проведении турнира в Минске будет принято по результатам визита в Беларусь президента Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF) Рене Фазеля.

8 декабря в IIHF заявляли, что визит Фазеля в Минск сорвался из-за положительного теста на коронавирус у президента международной федерации генерального секретаря IIHF Хорста Лихтнера.

В 2020 году чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти среди 16 команд с 8-го по 24 мая в швейцарских городах Цюрихе и Лозанне, был отменен из-за ситуации с коронавирусом.

Минск уже принимал чемпионаты мира по хоккею в 2014 году.

Сборная Украины в высшем дивизионе мирового хоккея не представлена.