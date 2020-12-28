 

Песков заявил об отсутствии «завесы тайны» в жизни Путин

28.12.2020, 12:46, Новости дня
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В жизни президента РФ Владимира Путина нет почти никакой завесы тайны, однако он предпочитает не раскрывать публично часть информации о своей частной жизни, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Никакой завесы тайны практически не существует. Где он [Путин] живет и работает, всем прекрасно известно. Да, у него есть дочери. Кто они – он предпочитает не выпускать в публичное поле, он и сам неоднократно объяснял почему. Он достаточно последователен в этой своей позиции, и многие граждане воспринимают это с пониманием», – передает слова представителя Кремля ТАСС.

Ранее Песков признался, что не имеет доступа к личным делам Путина.



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