Российские дилеры Hyundai лишатся 50% продаж до 2025 году
28.12.2020, 12:42,
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Южнокорейская компания Hyundai объявила о необходимости внедрения новой схемы для реализации своей техники.
В частности, в дальнейшем потенциальные клиенты смогут приобретать продукцию напрямую у производителя, а не через дилерские центры, активно функционирующие по всей стране. Вместе с тем количество представительств южнокорейской марки может сократиться наполовину уже к 2025 году.
Кроме того, большая часть продаж будет осуществляться вне внимания дилеров, что существенно отразится на их доходности. Покупатели смогут дистанционно не только бронировать, но и оплачивать, а также страховать приобретенную технику. Пока данные планы не введены, однако все основания к тому уже предусмотрены.
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