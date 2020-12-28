 

Российские дилеры Hyundai лишатся 50% продаж до 2025 году

28.12.2020, 12:42, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Южнокорейская компания Hyundai объявила о необходимости внедрения новой схемы для реализации своей техники.

В частности, в дальнейшем потенциальные клиенты смогут приобретать продукцию напрямую у производителя, а не через дилерские центры, активно функционирующие по всей стране. Вместе с тем количество представительств южнокорейской марки может сократиться наполовину уже к 2025 году.

Кроме того, большая часть продаж будет осуществляться вне внимания дилеров, что существенно отразится на их доходности. Покупатели смогут дистанционно не только бронировать, но и оплачивать, а также страховать приобретенную технику. Пока данные планы не введены, однако все основания к тому уже предусмотрены.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.09 / США и ЕС на следующей неделе могут ввести санкции в отношении режима Лукашенко

12.10 / Армения оценила возможность обращения за военной помощью к ОДКБ

28.06 / В трех штатах США зафиксирован рекордный рост случаев COVID-19

16.09 / Лукашенко уволил посла Белоруссии в Латвии

09.10 / МО Азербайджана заявил об обстреле Арменией ряда территорий в Карабахе

07.12 / Баскетбольную майку Обамы продали за $192 тыс. на онлайн-аукционе

03.10 / Названа вероятная причина отравления воды у берегов Камчатки

02.11 / У премьер-министра Грузии подтвердили COVID-19

06.10 / Рубль снизился к доллару

18.12 / Путин выразил соболезнования в связи со смертью отца Пашиняна

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска