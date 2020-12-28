Haval запатентовала в РФ новое поколение кроссовера Haval H6

28.12.2020, 12:42, Новости дня

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Китайская компания Great Wall запатентовала в РФ новый паркетник Haval H6.

Вместе с тем у местных дилеров до настоящего времени доступны в продаже модели Haval H6 предшествующего поколения. Эксперты высказали предположение, что новинка наверняка поступит на местный рынок. Вместе с тем кроссовер имеет более современную внешность, а также удлиненный кузов. Кроме того, производитель пока не называет технические параметры.

Напомним, в Китае данный автомобиль продается с 1,5-литровым бензиновым агрегатом, а также с мощностью 169 л.с. Кроме того, покупатели также смогут выбрать модель с передним приводом и 7-ступенчатой трансмиссией. Основными конкурентами в РФ являются Volkswagen Tiguan и Toyota RAV4.