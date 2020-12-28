Сомнительные прелести советского быта – Личное мнение

28.12.2020, 12:34, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Когда просыпаетесь, что вы видите вокруг себя? Точнее, не так: в какой мир каждое утро просыпаетесь вы?

Вот вы. Лично вы.



Фото: istockphoto.com

Я почему спрашиваю.

В комментариях к посту о советских фильмах вы заявили, что любите их, в том числе, и потому что они возвращают вас в советский быт.

Вы ностальгируете по этому говно-быту? Серьёзно?!

Скучаете по уродливым «стенкам», под завязку набитым вещами, которые негде хранить, кроме как там? По корявым кухонным гарнитурам из ДСП?

По малогабаритным квартирам, в которым детям, даже если они разного пола, полагалась одна спальня на двоих, а единственному ребёнку отдельной комнаты не полагалось и вовсе?



Фото: Соцсети

Или, может, вы истосковались по неудобным диванам с чудовищным принтом под названием «Беспросветность»?

Кому из вас не хватает унылого постельного белья расцветки «Моя постылая жизнь»?

Нет, вы мне, пожалуйста, объясните, чем вам так мил этот некрасивый, неуютный, гнетущий советский быт?

Мне, правда, интересно.А ещё мне интересно, не тащите ли вы — чисто по инерции, так бывает — пережитки этого быта прошлого в своё настоящее?

Возвращаясь к вопросу, который я задала вам в начале поста: в какой мир в каждое утро просыпаетесь вы?

В убогий и тоскливый — тот, что родом из бедный Совдепии с её непобедимым дефицитом и упоротым дурновкусием?



Фото: istockphoto.com

Или в красивый, уютный, стильный — тот, что усиливает желание жить и вдохновляет на радость, любовь, успех?

В постели вы проводите, как минимум, 8 часов в сутки. Треть жизни. На чём проходит эта треть?

На застиранном говне, видеть которое — тошно? Или на постельном белье, на которое приятно смотреть, к которому приятно прикасаться, на котором вы спите, ощущая себя влюблённым в жизнь человеком, а не загнанным чмом?

Недавно я купила несколько комплектов постельного белья «УНИСОН». Это — отечественный бренд, очень качественный и красивый. Очень красивый.

Я бы сказала, что это бренд для женщин со вкусом.

Когда я впервые наткнулась на их Инстаграм, я подумала, что это — какой-то дорогущий, европейский бренд.

На самом деле, нет: цена — в рамках, качество — отличное, выпускается на российском предприятии, которое заточено не только на высокое качество (всё постельное белье выпускается только из 100% хлопка), но и на красоту, стиль.

Над брендом УНИСОН работают более 30 художников, которые вручную рисуют эскизы для тканей. Все дизайны — это оригинальные разработки компании.

В штате — более 30 художников, которые вручную рисуют эскизы для тканей. Все дизайны — это оригинальные разработки компании.

Это действительно дизайнерское постельное бельё. Сами смотрите: геометрические рисунки, цветочные дизайны, сатин, скандинавский стиль.

Мои дорогие, сейчас, в условиях пандемии, дом для многих стал и офисом, и рестораном, и кинотеатром.

Мало кто сейчас путешествует.

Я, например, сижу дома и вот к какому выводу пришла: сейчас — самое время вложить те деньги, которые вы потратили бы на поездки и рестораны, в обустройство дома.Сделайте его уютным, красивым, стильным. Сделайте его тем местом, в котором приятно жить. В конце концов, дом — это ваше главное место в жизни.

Начать рекомендую с постельного белья: спите в красоте. Один раз живёте, хватит уже на совдеповских простынках бессонницей и импотенцией страдать. Тем более, что сейчас на Wildberries на эту продукцию большие скидки — ловите момент.

А как бы вы описали атмосферу своего дома? У вас красиво? Расскажите! Ну, или покажите.