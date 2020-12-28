Ксения Собчак, Ингеборга Дапкунайте, Александр Цыпкин и другие гости вечера BoscoCeremony
28.12.2020, 12:16,
Разное
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На днях состоялся закрытый вечер BoscoCeremony, который посетили Ксения Собчак, Сати Спивакова, Ингеборга Дапкунайте, Александр Цыпкин, Ильдар и Марика Абдразаковы, Ксения Соловьева, Екатерина Шипулина, Алексей Яшин, Марина Зудина с дочерью Машей, Елена Веснина, Марк Тишман и другие. Гостей встречал и приветствовал Михаил Куснирович.
Ирина Вольская и Ксения СобчакИнгеборга ДапкунайтеМарина Зудина с дочерью МашейАлександр ЦыпкинМихаил и Илья КуснировичиПод звуки живой музыки гостей ждал праздничный аперитив в Bosco Café под руководством шеф-повара Давиде Корсо. Так как вечер был посвящен пространству вечерних нарядов BoscoCeremony, многие из гостей выбрали наряды именно здесь – например, Ксения Собчак появилась на мероприятии в платье Elie Saab, Ингеборга Дапкунайте в Safiiya, а Александр Цыпкин в костюме Etro и накидке Il Tabarro с яркими аксессуарами в виде трости и цилиндра. Из Bosco Café гостей провожали на 2-й этаж Пассажа к новому пространству BoscoCeremony, где всех ждала праздничная фотосессия и главный сюрприз вечера – билеты в Большой театр на балет Щелкунчик.
Ильдар и Марика АбдразаковыЕкатерина Моисеева и Ксения Соловьева Марк Тишман и Сати СпиваковаЕкатерина ШипулинаВиола Сюткина с дочерью ВиолойАлексей ЯшинЕлена Веснина и Павел ТабунцовПавел Коган с супругойКонстантин и Ольга Андрикопулос
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