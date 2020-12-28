Мнение: Будни ЧВКшников в ЦАР
28.12.2020, 12:14,
Разное
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Будни ЧВКшников в ЦАР.
Президент ЦАР в сопровождении российских "частников".
Очереди на выборах в ЦАР.
Спецназ из Руанды также занимался обеспечением безопасности на выборах.
ООНовцы также помогали охранять избирательные участки.
Президент ЦАР после голосования на участке.
Плюс кадры с базы "частников", которые крутили по федеральному ТВ.
Местный "спецназ".
"Где камбуля?!"
Плюс еще из недавнего на тему ЦАР, где РФ увеличила военное присутствие в связи с попытками местных повстанцев сорвать выборы и захватить один из городов.
Зоны контроля основных группировок в ЦАР + районы добычи полезных ископаемых.
Убитые повстанцами миротворцы ООН.
Миротворцы ООН.
Доставка вертолета.
В аэропорту Банги.
За работой.
Рождество в Банги.
Источник: Colonel Cassad
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