 

Мнение: Будни ЧВКшников в ЦАР

28.12.2020, 12:14, Разное
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Будни ЧВКшников в ЦАР.


Президент ЦАР в сопровождении российских "частников".


Очереди на выборах в ЦАР.


Спецназ из Руанды также занимался обеспечением безопасности на выборах.


ООНовцы также помогали охранять избирательные участки.


Президент ЦАР после голосования на участке.

Плюс кадры с базы "частников", которые крутили по федеральному ТВ.


Местный "спецназ".


"Где камбуля?!"

Плюс еще из недавнего на тему ЦАР, где РФ увеличила военное присутствие в связи с попытками местных повстанцев сорвать выборы и захватить один из городов.


Зоны контроля основных группировок в ЦАР + районы добычи полезных ископаемых.


Убитые повстанцами миротворцы ООН.


Миротворцы ООН.


Доставка вертолета.


В аэропорту Банги.


За работой.


Рождество в Банги.

Источник: Colonel Cassad



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