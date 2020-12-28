Мнение: Будни ЧВКшников в ЦАР

28.12.2020, 12:14, Разное

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Будни ЧВКшников в ЦАР.



Президент ЦАР в сопровождении российских "частников".



Очереди на выборах в ЦАР.



Спецназ из Руанды также занимался обеспечением безопасности на выборах.



ООНовцы также помогали охранять избирательные участки.



Президент ЦАР после голосования на участке.

Плюс кадры с базы "частников", которые крутили по федеральному ТВ.



Местный "спецназ".



"Где камбуля?!"

Плюс еще из недавнего на тему ЦАР, где РФ увеличила военное присутствие в связи с попытками местных повстанцев сорвать выборы и захватить один из городов.



Зоны контроля основных группировок в ЦАР + районы добычи полезных ископаемых.



Убитые повстанцами миротворцы ООН.



Миротворцы ООН.



Доставка вертолета.



В аэропорту Банги.



За работой.



Рождество в Банги.