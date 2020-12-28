 

В России снова снизилось количество подтвержденных случаев коронавируса

28.12.2020, 12:10, Разное
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Как сообщает телеканал “360”, у 13,5% россиян болезнь протекает бессимптомно. Остальные же сталкиваются с потерей вкуса и обоняния, повышенной температурой и небольшой одышкой.

Согласно данным, за последние 24 часа полностью выздоровели 20 480 человек. Несмотря на заметное улучшение ситуации, 487 больных умерли. Лидерами по количеству зараженных все еще является крупные регионы: Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье.

Университет Джона Хопкинса привел мировую статистику. Во всем мире зафиксировано 80 830 708 заражений. Если верить материалам, представленным на сайте частного исследовательского университета, то Россия находится на четвертом месте по количеству перенесших COVID-19.

Стоит отметить, что в США цифры уже перевалили за 19 миллионов. Больше всего пострадали жители Нью-Йорка. Напомним, что коронавирус – это обширное семейство вирусов, которые поражают людей и животных.

Известно, что некоторые из них способны вызывать у человека респираторные инфекции в диапазоне от обычной простуды до более серьезных состояний. Именно поэтому специалисты до сих пор не могут предугадать индивидуальное развитие заболевания.



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