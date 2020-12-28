 

Политолог Корнилов объяснил, почему Зеленский не хочет звонить Путину

28.12.2020, 12:10, Разное
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В недавнем интервью украинским СМИ Владимир Зеленский заявил, что готов общаться с Владимиром Путиным. Но сейчас тем для разговора нет, добавил глава государства.

Этим заявлением Зеленский подтвердил, что новый саммит в” нормандском формате” по урегулированию в Донбассе невозможен, пока Украина не выполнит взятые на себя обязательства, отметил Корнилов. При этом эксперт напомнил, что украинский лидер периодически говорит о необходимости “нормандского формата”.

Если Зеленскому не о чем разговаривать с Путиным по телефону, зачем он хочет провести встречу в “нормандском формате”, задается вопросом политолог. “Что ты хочешь обсуждать лично, если не можешь говорить по телефону? В здравом уме человек находится?” – недоумевает Корнилов.

Эксперт уверен: пока Киев не выполнит взятые на себя обязательства по Донбассу, обсуждать новую встречу “нормандской четверки” не имеет смысла. Корнилов предположил, что украинская сторона боится делать резкие движения до тех пор, пока президентом США не станет Джо Байден.

Политолог напомнил, что инаугурация демократа состоится в январе. Зеленский предпочитает подождать и потянуть время, поэтому не звонит Путину, считает аналитик.

Владимир Путин и Владимир Зеленский встречались в декабре прошлого года на саммите нормандской четверки в Париже. Президенты договорились о дальнейших шагах по урегулированию в Донбассе – отводе войск, обмене пленными. Спустя год боевые действия в регионе продолжаются.

Козак – о встрече в нормандском формате на уровне президентов: Даже не обсуждался вопрос о саммите. Оснований для проведения саммита нет. Если мы будем бесконечно собирать саммит, чтобы только поговорить, мы отодвинем урегулирование конфликта на неопределенный срок pic.twitter.com/7OMeTSu3CM

— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 12, 2020



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