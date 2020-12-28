 

Евгения Малахова перестала скрывать от поклонников своего второго супруга

28.12.2020, 12:08, Разное
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Актриса Евгения Малахова, которая ранее была замужем за Ренатом Давлетьяровым, перестала скрывать от поклонников своего второго супруга. В микроблоге Instagram ее нового избранника начали появляться совместные снимки пары.
Второго мужа исполнительницы зовут Андрей Тарасов, род его занятий пока не известен. Недавно он опубликовал фотографию, на которой запечатлен в компании супруги и родителей в театре. Новый избранник гораздо младше предыдущего. В интервью Евгения Малахова неоднократно признавалась, что мечтает подарить возлюбленному ребенка.

На протяжении пяти лет артистка была в браке с Ренатом Давлетьяровым, который старше ее почти в два раза. В Сети неоднократно появлялась информация о том, что пара рассталась из-за большой разницы в возрасте и отсутствия общих интересов. Сама Евгения Малахова в беседах с представителями СМИ рассказывала: ей удалось остаться с экс-супругой в дружеских отношениях. Актриса неоднократно подчеркивала, что Ренат Давлетьяров навсегда останется для нее близким человеком.



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