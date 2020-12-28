Экстрасенс Миронова рассказала, когда Успенская помирится с дочерью

28.12.2020, 12:08, Разное

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Экстрасенс Дарья Миронова предположила, когда популярная певица Любовь Успенская помирится со своей единственной дочерью Татьяной Плаксиной. Сейчас королева отечественного шансона переживает трудный жизненный период.

Любовь Успенская является довольно закрытым человеком. Она не привыкла никому рассказывать о своих проблемах. Последние связаны со взаимоотношениями с дочерью. Экстрасенс не увидела положительной динамики в них, если рассматривать двухлетнюю перспективу.

В ближайшее время Татьяна Плаксина будет всячески пытаться отречься от звездной матери. Она намерена пытаться самостоятельно построить жизнь в США. На контакт с Успенской наследница пойдет тогда, когда устроит собственную личную жизнь, пояснила экстрасенс.

Несмотря на сложные взаимоотношения с дочерью, певица довольно трогательно в социальной сети Instagram поздравила ее с 31-летием. Наследница перевернула жизнь звездной матери, наполнив ее новыми красками. Успенская пожелала дочери быть счастливой и здоровой.