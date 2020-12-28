 

Медики назвали эффективной диету в 2000 калорий

28.12.2020, 12:08, Разное
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В настоящее время всё больше людей стали всерьёз задумываться о здоровом образе жизни и сбалансированном питании. Медики рассказали об эффективности диеты в 2000 калорий.
Каждый человек индивидуален и потребности у всех разные, однако соблюдение исследуемой диеты станет основой здорового питания, уверены учёные. В её основе – тёмно-зелёные листовые овощи, картофель и тыква, красный перец и помидоры, баклажаны, кабачки и морковь. Также необходимо употреблять ягоды, фрукты и белковые продукты (нежирное мясо, рыба, чечевица и бобовые, орехи и семена).

Специалисты по здоровому питанию объясняют, что в сбалансированном рационе должны присутствовать цельнозерновые продукты, макароны, коричневый рис, овёс, ячмень и гречка. Вдобавок ко всему стоит обратить внимание на нежирные молочные продукты, авокадо и оливковое масло, а вот продукты с большим количеством сахара, соли и жира рекомендуется исключить.

Под запретом – любые торты, красное мясо и пища, содержащая трансжиры. Медики подытожили, что соблюдение диеты в 2000 калорий поможет контролировать свой вес, а продукты с питательными веществами поспособствуют оздоровлению всего организма.



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