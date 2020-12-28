Заразившийся коронавирусом Грачевский обнародовал фото из больницы
28.12.2020, 12:00,
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Заразившийся коронавирусом российский режиссер и основатель юмористического киножурнала “Ералаш” 71-летний Борис Грачевский 27 декабря разместил в сети снимки, на которых запечатлен в больничной палате.
“А вот и меня попутала злая зараза! Лежу в больничке! Под капельницами!” – написал он.
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21 декабря Грачевский в комментарии “РИА Новости” заявил, что заразился коронавирусом и лечится дома, так как чувствует себя хорошо.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В России по состоянию на 28 декабря количество заболевших превысило 3,04 млн человек, из которых 54,5 тыс. умерли. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.
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