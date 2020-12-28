Познер: Российская пропаганда намного более профессиональная, чем советская

28.12.2020, 12:00, Новости дня

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В РФ пропаганда эффективная, потому что профессиональная. Такое мнение в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону выразил российский журналист, телеведущий Владимир Познер.

“Почему она эффективна? Потому что она профессиональна. Научились находить те слова, те доводы, то рассуждение, которое падает на определенную почву. Она намного более профессиональная, чем советская. Намного. Надо отдать должное. И, скажем, телевизионное образование “РТ” работает очень профессионально. Вот и весь ответ”, – сказал Познер.

Он назвал “несколько преувеличенной” картинку, при которой “простые мальчики из Бурятии или Коми, наслушавшись официальных пропагандистов, берут в руки оружие и идут убивать украинцев”.

Технический уровень современного российского телевидения российский журналист считает “очень высоким”, а “что касается информации – категорически не согласен с ней”.

Познер объяснил, что российские пропагандисты Владимир Соловьев и Дмитрий Киселев относятся к категории людей, которым он “руки не подаст”.

Познер: Кроме КГБ, меня вербовало еще ЦРУ. Оно бы могло об этом рассказать. Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

По оценке Госдепартамента США, Россия ежегодно тратит $1,4 млрд на пропаганду.

Российское издание The Insider опубликовало в сентябре 2020 года рейтинг самых известных пропагандистов РФ по уровню их зарплат. В пятерку вошли ведущий “Первого канала” Артем Шейнин, супружеская пара Тигран Кеосаян (НТВ) и Маргарита Симоньян (RT), Соловьев и член Совета Федерации Алексей Пушков – их доходы составили от 18,2 млн руб. (6,66 млн грн) в год до 100 млн руб. (около 36,6 млн грн).