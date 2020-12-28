“Кудри еще те”. Яма показал, как выглядел с волосами

28.12.2020, 12:00, Новости дня

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Украинский хореограф и судья шоу “Танцы со звездами” на “1+1” Влад Яма 26 декабря разместил в сети архивный снимок, на котором запечатлен с волосами.

“Многие думают, что я сразу родился лысеньким. Да, так и есть, но потом, как и все, “зарос”. На фото мой максимум – кудри еще те. Чуть позже побрился, а дальше вы уже видели. Ну а бритым на турнирах уже не соревновался, это и до сих пор не принято“, – поделился воспоминаниями Яма.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VLAD YAMA (@vladyama_official)

Яма начал танцевальную карьеру в Запорожье. После переезда в Киев занимался в столичном “Данс-центре” и выступал в Украинской федерации современного танца. Принимал участие в проекте “Танцы со звездами”, а позже стал членом жюри этого проекта. Частью его образа является бритая голова.