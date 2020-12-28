 

“Кудри еще те”. Яма показал, как выглядел с волосами

28.12.2020, 12:00, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Украинский хореограф и судья шоу “Танцы со звездами” на “1+1” Влад Яма 26 декабря разместил в сети архивный снимок, на котором запечатлен с волосами.

Многие думают, что я сразу родился лысеньким. Да, так и есть, но потом, как и все, “зарос”. На фото мой максимум – кудри еще те. Чуть позже побрился, а дальше вы уже видели. Ну а бритым на турнирах уже не соревновался, это и до сих пор не принято“, – поделился воспоминаниями Яма.

Яма начал танцевальную карьеру в Запорожье. После переезда в Киев занимался в столичном “Данс-центре” и выступал в Украинской федерации современного танца. Принимал участие в проекте “Танцы со звездами”, а позже стал  членом жюри этого проекта. Частью его образа является бритая голова.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.11 / Названа вероятная причина пожара в рязанском торговом центре

03.07 / Путин заявил, что Россия еще не сформировалась после развала СССР

13.07 / Символ Крымского моста кот Мостик нашел новую работу

04.11 / Рада провалила отсрочку введения кассовых аппаратов для предпринимателей

28.12 / За последние сутки в Украине подтвердили более 4 тыс. случаев коронавируса

26.09 / Протестовавшие против ношения масок в Лондоне получили ранения в столкновении с полицией

28.12 / Большинство рыбаков с затонувшей «Онеги» оказались уроженцами Мурманской области

18.07 / В Ужгороде выявили растрату бюджетных денег для реконструкции аэропорта – СБУ

11.12 / Новый кроссовер Cadillac XT4 появился в России

20.07 / Ключевую фигуру скандала вокруг Wirecard «нашли» в РФ под надзором спецслужб

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска