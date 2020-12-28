 

В Испании спрогнозировали конец «коронакризиса»

28.12.2020, 11:54, Новости дня
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Кризис на фоне пандемии коронавируса может завершиться в Испании в конце лета 2021 года, когда будут иммунизированы около 70% населения, сообщил министр здравоохранения королевства Сальвадор Ильа эфире радиостанции Cadena Ser.

По словам главы минздрава, начало кампании по вакцинации в Испании является «началом конца» пандемии. «А завершение – когда мы сможем иммунизировать 70% [жителей страны], и это может произойти к концу лета», – передает слова министра ТАСС.

Ильа полагает, что в течение 2021 года будут сделаны прививки от коронавируса большей части населения. «Мы подписали контракты на большее количество доз, чем необходимо, чтобы сотрудничать с другими странами», – сказал он.

В Испании с начала пандемии было выявлено более 1,85 млн случаев заражения, почти 50 тыс. пациентов умерли.

В ЕС с 27 декабря началась массовая вакцинация от коронавируса вакциной от Pfizer и BioNTech. Первыми вакцинируют людей старше 80 лет, постояльцев домов престарелых и их обслуживающий персонал. Тем временем Еврокомиссия решила закупить дополнительно еще 180 млн доз вакцин от Moderna и BioNTech-Pfizer, поскольку опасается, что в Европе может возникнуть дефицит препаратов.



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