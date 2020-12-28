Мнение: Ударный “Иноходец”

28.12.2020, 11:22, Разное

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Ударная версия разведывательного БПЛА "Орион". Называется "Иноходец".

В ближайшие несколько лет должно произойти насыщение войск разведывательного-ударными БПЛА, среди которых будет и "Орион" в его различных модификациях.

Фото с одного из календарей на 2021-й год https://xn--80ahclcogc6ci4h.xn--90anlfbebar6i.xn--p1ai//multimedia/calendar2021.htm с демонстрацией техники, которая будет в существенной мере определять облик армии РФ в первой половине 20х годов.

Плюс до кучи. Учения по борьбе с БПЛА в Центральном Военном Округе.