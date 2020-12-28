 

Мнение: Ударный “Иноходец”

28.12.2020, 11:22, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ударная версия разведывательного БПЛА "Орион". Называется "Иноходец".
В ближайшие несколько лет должно произойти насыщение войск разведывательного-ударными БПЛА, среди которых будет и "Орион" в его различных модификациях.

Фото с одного из календарей на 2021-й год https://xn--80ahclcogc6ci4h.xn--90anlfbebar6i.xn--p1ai//multimedia/calendar2021.htm с демонстрацией техники, которая будет в существенной мере определять облик армии РФ в первой половине 20х годов.

Плюс до кучи. Учения по борьбе с БПЛА в Центральном Военном Округе.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.11 / Кущевская Русь

02.07 / 18-летняя дочь Бориса Немцова готовится к свадьбе

01.10 / Азербайджан введет уголовную ответственность за анекдоты об армянском радио

17.09 / «Не более 4 в день»: Госдума ограничит количество полицейских сериалов на НТВ

26.12 / Мнение: Можно не платить

17.12 / Мнение: Дивное светлое прошлое

17.08 / Российский самолет Ан-30Б выполнит наблюдательный полет над Финляндией

10.11 / Названы самые опасные участки на дорогах зимой

19.10 / Мнение: Протесты в Сантьяго. 19.10.2020

29.07 / В Москве в аварии с автобусом погиб человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска