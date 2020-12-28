Ольга Бузова призналась, что никогда не ревновала экс-мужа Дмитрия Тарасова

28.12.2020, 11:16, Разное

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Популярная ведущая и певица Ольга Бузова в рамках интервью People Talk отметила, что знала об армии поклонниц своего бывшего мужа Дмитрия Тарасова, но при этом никогда не ревновала футболиста. В период замужества она была очень уверенна в себе.

Четыре года назад брак Ольги Бузовой распался. Теледива очень тяжело переносила развод. Бузова не могла поверить в происходящее, поскольку была уверенна не только в себе, но и в своем избраннике. Впоследствии оказалось, что футболист изменял артистке в последний год их официального брака.

Сейчас Ольга Бузова состоит в отношениях с рэпером и блогером Давидом Манукяном. Несмотря на то, что она старше избранника, это не мешает ей чувствовать себя рядом с ним «маленькой девочкой». Что касается Дмитрия Тарасова, то через год после развода футболист женился на модели Анастасии Костенко. Она успела подарить мужу двух дочерей – Милану и Еву.