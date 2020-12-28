Бузова обнаружила, что Ивлеева заблокировала ее в соцсетях

28.12.2020, 10:16, Разное

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Экс-ведущая телестройки “ДОМ-2” Ольга Бузова пояснила о том, что обнаружила блокировку в социальных сетях со стороны блогера Анастасии Ивлеевой. 34-летняя певица заявила: видимо, та является ее давней “поклонницей”.

По словам Ольги Бузовой, фолловеры во время карантина неоднократно писали ей, что Анастасия Ивлеева в прямых эфирах нелестно о ней отзывается. Этот факт очень удивил артистку, так как у блогера и так достаточно просмотров и она пользуется в Сети огромной популярностью. Певица решила убедиться в этом лично, но когда попыталась зайти на страницу телеведущей, оказалось, что она в “блоке”.



Изображение взято с: Instagram @_agentgirl_

Ольга Бузова пошутила, что Анастасия Ивлеева является ее давней поклонницей. Подписчики ей присылают видео, где блогер танцует под песни артистки. В программе Peopletalk TV бывшая ведущая “ДОМа-2” призналась: она самостоятельно не может насладиться просмотром из-за блокировки со стороны Ивлеевой.