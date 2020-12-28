 

Бузова обнаружила, что Ивлеева заблокировала ее в соцсетях

28.12.2020, 10:16, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Экс-ведущая телестройки “ДОМ-2” Ольга Бузова пояснила о том, что обнаружила блокировку в социальных сетях со стороны блогера Анастасии Ивлеевой. 34-летняя певица заявила: видимо, та является ее давней “поклонницей”.
По словам Ольги Бузовой, фолловеры во время карантина неоднократно писали ей, что Анастасия Ивлеева в прямых эфирах нелестно о ней отзывается. Этот факт очень удивил артистку, так как у блогера и так достаточно просмотров и она пользуется в Сети огромной популярностью. Певица решила убедиться в этом лично, но когда попыталась зайти на страницу телеведущей, оказалось, что она в “блоке”.

Изображение взято с: Instagram @_agentgirl_
Ольга Бузова пошутила, что Анастасия Ивлеева является ее давней поклонницей. Подписчики ей присылают видео, где блогер танцует под песни артистки. В программе Peopletalk TV бывшая ведущая “ДОМа-2” призналась: она самостоятельно не может насладиться просмотром из-за блокировки со стороны Ивлеевой.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.09 / Максим Виторган отметил день рождения с Нино Нинидзе на воздушном шаре в Каппадокии

02.10 / Huawei анонсировала запуск бета-тестирования EMUI 11 в России

19.10 / Россия находится на 105-м месте по летальности от COVID-19

27.10 / Настоящий автором «Тихого Дона» оказался Иосиф Сталин

16.10 / Наташа Королева предостерегла поклонников от предательства друзей

04.08 / Звезда «Бедной Насти» Елена Корикова пропала с экранов после тайной свадьбы

20.09 / Русскоязычные СМИ Азербайджана

29.11 / Российская пенсионерка предотвратила массовое убийство в Германии

05.08 / “Конец всего” – Астроном рассказала о скорой гибели вселенной

27.08 / “Бывалые” в Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска