Названы 7 недостатков смартфонов, которые исчезнут в 2021 году

28.12.2020, 11:16, Разное

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Журналисты назвали семь главных недостатков, которые присутствуют в современных смартфонах. По их мнению, они должны исчезнуть в 2021 году.

Представители СМИ отметили: многие производители во все названия аппаратов с поддержкой сетей пятого поколения добавляют «5G» В следующем году подобные девайсы должны быть еще более распространены, поэтому необходимость делать эту приставку отпадет.

Производителям рекомендуется не использовать пластик в ходе создания корпуса для дорогих смартфонов – стоимостью как минимум 1000 долларов. Также компании раскритиковали за использование сенсоров 2 Мп, поскольку они считаются низкокачественными.

Многим не нравится медленная проводная зарядка, присутствующая в комплектации смартфонов некоторых брендов. Во всех флагманских устройствах ее мощность должна составлять более 30 Вт.

Производителям рекомендуется перейти на более долгий цикл обновления операционных систем. Например, Google и Samsung обещают выпускать актуальные версии «прошивки» в течение трех лет.

В 2021 году журналисты надеются увидеть на рынке более доступные по цене смартфоны. Они отметили, что в последнее время присутствует тенденция, заключающаяся в обилии моделей девайсов, которые между собой практически ничем не отличаются.