Анатолий Вассерман предсказал России в 2021 году важные научные прорывы

28.12.2020, 11:14, Разное

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Известный публицист и аналитик Анатолий Вассерман заявил, что в 2021 году Россию ожидают три жизненно важных открытия. Это в основном коснется научно-технической сферы страны.

Ранее Президент РФ Владимир Путин предложил объявить наступающий 2021 год – «Годом науки и технологий». По мнению Анатолия Вассермана, Россия находится на пороге трех самых важных научных открытий.

Прорыв ожидается в области материаловедения. Российские ученые давно работают в этом направлении, а значит, что новейшие решения уже появятся в ближайшее время. В большей степени это коснется нанотехнологий.

Второй прорыв, по мнению аналитика, ожидается в области микроэлектроники. Открытие не заставит себя ждать в жизненно важной области – ионной имплантации (способ введения атомов имплантата в поверхностный слой материала).

Третий прорыв следует ждать в строительстве новейшего энергокомплекса в Семипалатинском испытательном ядерном полигоне. Успешная реализация данного проекта позволит решить многие энергетические проблемы, которые в настоящее время доставляют стране большие трудности.