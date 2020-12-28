Мутировавший штамм коронавируса обнаружили еще в четырех странах

28.12.2020, 11:08, Новости дня

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Случаи инфицирования новым штаммом коронавируса SARS-CoV-2, который обнаружили в Великобритании в декабре, подтвердили еще в ряде стран.

Как пишет Reuters, Норвежский институт общественного здравоохранения 27 декабря сообщил, что инфекцию подтвердили у двух человек, прибывших из в страну Великобритании.

Два случая заражения обнаружили в Швейцарии – речь идет о гражданах Великобритании, сообщило Федеральное управление общественного здравоохранения Швейцарии 24 декабря.

Управление по контролю и профилактике заболеваний Южной Кореи проинформировало сегодня о выявлении мутировавшего коронавируса у трех граждан страны – членов одной семьи, которые приехали из Великобритании на прошлой неделе, отметило KBS World Radio. Один из членов семьи скончался, результаты его теста на COVID-19 подтвердили заболевание, но штамм вируса неизвестен.

Также инфекцию обнаружили у супружеской пары в Иордании, которая вернулась из Лондона 19 декабря, сообщил министр здравоохранения страны Назир Обейдат, пишет агентство Petra.

В Англии выявили новый, более заразный, штамм коронавируса. Насколько он опасен и где еще обнаружен. Главное

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 году в Китае. 11 марта 2020 Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

О выявлении нового типа коронавируса, из-за которого темпы распространения заболевания в некоторых регионах Великобритании резко выросли, 15 декабря сообщил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок. Известно также о выявлении случаев инфицирования этим коронавирусом в Испании, Японии. В Украине, по данным Минздрава, пока не подтверждали новый штамм.

Главный санитарный врач Британии, советник британского правительства по медицине Крис Уитти говорил о высокой скорости распространения нового типа коронавируса. Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что новый штамм может быть заразнее на 70%. При этом, по словам Уитти, доказательств, что новый штамм коронавируса вызывает более высокий уровень смертности, на данный момент нет.

В связи с этим более 20 стран решили прекратить пассажирское сообщение с Великобританией.

Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка