“Надеемся, вы хорошо проводите время с близкими”. Свитолина и Монфис обнародовали домашнее видео

28.12.2020, 11:08, Новости дня

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Французский теннисист Гаэль Монфис вместе со своей девушкой – украинской теннисисткой Элиной Свитолиной исполнил мини-танец, записав движения на камеру телефона. Ролик он разместил 27 декабря разместил в Instagram.

На видео пара запечатлена в домашних костюмах.

“Надеемся, вы хорошо проводите время с близкими”, – подписал он публикацию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (G)ael.(E)lina.(M).(S). (@g.e.m.s.life)

В январе 2019 года Свитолина подтвердила, что состоит в отношениях с Монфисом. Ранее она встречалась с британским крикетистом Рисом Топли.