Эксперт оценил причины крушения рыболовецкого судна «Онега»

28.12.2020, 11:02, Новости дня

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«При обледенении судов сам лед необходимо скалывать, иначе крен корабля может достигать опасных значений», – сообщил газете ВЗГЛЯД капитан первого ранга запаса Сергей Ищенко. Так он прокомментировал причины крушения рыболовецкого судна «Онега» в Баренцевом море, в результате которого погибли 17 человек.

«Обледенение судов в северных морях происходит регулярно. В таких случаях сам лед необходимо скалывать, иначе корабль теряет устойчивость, начинает валиться с борта на борт, и крен может достигать опасных значений», – рассказал капитан первого ранга запаса Сергей Ищенко.

При этом собеседник отметил, что «пока сложно сказать, кто именно виноват в кораблекрушении». «Возможно, был шторм, судно заливало водой, и экипаж не справился с ситуацией. В любом случае, окончательное решение о том, кто виноват, примет прокуратура после проверки», – добавил он.

По мнению Ищенко, шансов найти моряков живыми после крушения «Онеги» в Баренцевом море были минимальными. «Сейчас в этом регионе полярная ночь, видимость нулевая, авиация в таких условиях не летает. Температура воды также около нуля градусов, и человек, даже находясь в гидрокостюме, в такой воде быстро начнет замерзать. Моряков ищут только для того, чтобы совесть у всех была чиста», – заключил он.

В понедельник МЧС сообщило, что судно «Онега» с рыбаками затонуло в Баренцевом море вблизи Новой Земли Архангельской области. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения. СК возбудил дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского и водного транспорта.

«Один член экипажа, со слов спасенных, погиб, тело унесло в море. Остальных они потеряли из вида при затоплении судна», – передает «Интерфакс» слова информированного источника.

По его данным, экипаж не успел воспользоваться спасательными средствами. Катастрофа произошла стремительно. «Катастрофа произошла в сильный шторм, когда экипаж поднимал сеть с уловом. Все были в гидрокостюмах, но воспользоваться спассредствами не успел никто. Людей буквально смыло с палубы в море», – говорится в сообщении.

Между тем ФАН назвал имена тех, кто был на затонувшем судне «Онега». В частности, на борту были: Александр Баранов, Владислав Буторин, Степан Курганский, Юрий Проняев, Владимир Фурса, Мохамед Барри, Юрий Шевцов, Александр Пермяков, Владимир Тимербаев, Руслан Катюхин, Сергей Безгузов, Евгений Щепин, Антон Монастырев, Владимир Каширин, Сергей Трухачев, Юрий Проняев, Сергей Жук, Игорь Бондаренко, Руслан Катюхин, Игорь Елисеенков, Николай Капенкин.

Рыболовецкое судно «Онега» было построено в Норвегии в 1979 году, валовая вместимость – 368 тонн, порт приписки – Мурманск, ходило под флагом России. Согласно данным Marine Traffic, судно вышло из норвежского порта Киркинес 14 декабря, а последний раз заходило в Мурманск 11 декабря.