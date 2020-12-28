В Москве открывается электронная запись на вакцинацию от COVID для людей 60+

28.12.2020, 11:02, Новости дня

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Для москвичей 60+ с 29 декабря откроется электронная запись на вакцинацию от коронавируса, с понедельника запись доступна в пунктах вакцинации, сообщил официальный портал мэра и правительства Москвы в понедельник.

«В понедельник, 28 декабря, открывается запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции для всех москвичей старше 60 лет. Минздрав РФ одобрил внесение изменений в инструкцию по медицинскому применению. Теперь вакцина «Спутник V» разрешена для применения у лиц в возрасте от 18 лет и старше. Для москвичей старше 60 лет электронная запись будет доступна с 29 декабря. Сейчас можно записаться, позвонив в пункт вакцинации», – говорится в сообщении на сайте мэра столицы.

Между тем, глава центра Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу «Россия 24» заявил, что прививку следует сделать всем россиянам.

«Еще одна проблема заключается в том, чтобы население понимало, что единственный способ уберечься от этой заразы – это провакцинироваться. А все разговоры, что «меня это не затронет» или «я переболею в легкой форме и приобрету иммунитет» просто научно необоснованы», – передает слова ученого РИА «Новости».

Ранее Министерство здравоохранения России одобрило вакцину от коронавируса «Спутник V» для прививания лиц старше 60 лет. Ранее глава ведомства Михаил Мурашко анонсировал вакцинацию этой категории граждан.

Напомним, в начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19.