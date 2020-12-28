 

Мнение: Отставание

28.12.2020, 10:34, Разное
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Половина родителей в России заявила о беспрецедентном отставании школьников

Вот что карантин животворящий делает. Родители, наконец, смогли обратить внимание на детей и обнаружили, что нынешнее образование – выглядит как-то совсем иначе, чем они себе это представляли. С другой стороны, ни малейшего удивления это вызывать не может. Действует установка, озвученая еще бывшим министром образования Фурсенко – "нам нужны идеальные потребители". А теперь, в связи с проводимой массовой зачисткой среднего класса (точнее, того, что у нас под этим подразумевается), и потребители не нужны. Крепостной – ну какой из него потребитель. Теперь уже в открытую реализуется небезызвестный план "Ост", по которому грамотность должна находиться на уровне, достаточном, чтобы прочитать приказ господина бургомистра. У оккупантов свои приоритеты, а нынешняя кремлевская власть – банальные оккупанты. Удивительно ждать от фашистов чего-то другого. 30 лет оккупации – достаточный срок, чтобы получить первые видимые результаты проводимой политики еще со времен младореформаторов Ельцина.

Крах системы здравоохранения, который стал очевиден в этом году, вынуждает задаться вполне резонным вопросом: если майские указы Путина уничтожили российскую медицину, как систему, то неужели они как-то иначе подействовали вообще на всю социальную сферу? На образование, культуру, науку, социальное обеспечение? Да нет же. Цель майских указов одна – сократить расходы на бесполезное население. А то, что выживет после людоедских экспериментов Путина и его подельников, должно быть приведено к полной нищете и покорности. Тупое, безмозглое, хронически больное, нищее и постоянно голодное стадо рабов – идеал народа для воров и преступников. А так как чувство прекрасного есть даже у шпаны, то она перекраивает страну согласно своим представлениям о нем. То, что их чувство прекрасного выглядит страшновато, ни о чем не говорит – другого у них нет.

Источник: Эль Мюрид



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