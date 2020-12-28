Кристина Асмус удивила поклонников белоснежным платьем с шикарным шлейфом

28.12.2020, 10:24, Разное

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В своем микроблоге Instagram Кристина Асмус опубликовала снимок, на котором она запечатлена в белоснежном платье с длинным шикарным шлейфом. Звезда «Интернов» сразу успокоила поклонников, что «это не свадебное платье», добавив в скобках слово «пока».

В таком образе Кристина Асмус появилась на финале шоу «Золото Геленджика». Актриса позировала на белой ковровой дорожке на ступенях лестницы. Необычное белое платье с одним оголенным плечом дополнили ярко-синие перья на поясе и такого же цвета серьги. Поклонникам пришелся по душе не только наряд Кристины Асмус, но и новая прическа. Образ артистки в комментариях назвали «бомбой», написав, что знаменитость будто сошла с обложки глянца, рекламирующего свадебные платья.

Экс-супруга Гарика Харламова призналась, что, несмотря на известный исход шоу, она плакала при просмотре последней серии «Золото Геленджика». Актриса вспомнила, что в тот съемочный день она себя плохо чувствовала из-за высокой температуры, поэтому была на уколах. Однако выпуск получился, по мнению звезды, очень «легким, праздничным и веселым». Она несколько раз смеялась в голос, хотя знала все подробности программы. Кристина Асмус пообещала поклонникам немного позже подготовить пост и рассказать подробно об этом шоу.