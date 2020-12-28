 

Ольга Бузова анонсировала свою беременность

28.12.2020, 10:24, Разное
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Известная российская ведущая и певица Ольга Бузова анонсировала свою беременность. Знаменитость призналась, что она уже задумывается о материнстве.
Бузова дала откровенное интервью для проекта PeopleTalk. Артистка рассказала, что хочет родить сына или дочь, чтобы передать наследство детям. В последнее время возлюбленная Давида Манукяна все чаще думает о беременности.

Бузова считает себя ответственным человеком, поэтому в ее жизни не бывает случайностей. Она рада, что ей предстоит период беременности и материнства.

Ведущая также сравнила своего бывшего мужа Дмитрия Тарасова и нынешнего избранника Давида Манукяна. Последний после всех рабочих дел буквально мчится домой. Он не хочет никуда ехать, ему главное – провести время с Бузовой. По словам певицы, возникают и спорные ситуации, но пара старается обо всем договариваться.

В январе Ольга Бузова отметит 35-летний юбилей. Артистку нисколько не смущает ее возраст, но она жалеет, что время уходит слишком быстро.



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