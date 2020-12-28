 

Жанну Левину-Мартиросян поклонники сравнили с Меланией Трамп

28.12.2020, 10:24, Разное
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Пользователи Сети обнаружили сходство между супругой Дональда Трампа и женой юмориста Гарика Мартиросяна. Жанна Левина-Мартиросян опубликовала отредактированную фотографию, где ее образ напомнил подписчикам Меланию Трамп.
Супруга Гарика Мартиросяна часто публикует фотоснимки, которые предварительно были обработаны в специальном редакторе. В этот раз Жанна Левина-Мартиросян предстала с серебристыми длинными волосами и творческим макияжем. Но ее подписчиков удивило то, что она внешне очень похожа на Меланию Трамп.

Ранее в Сети появились слухи о том, что между Мартиросяном и актрисой Яной Кошкиной вспыхнул роман. Однако супруга комика опровергла эти данные. Актриса призналась, что сама бы хотела прочесть об отношениях с Кошкиной, поскольку она тоже не последний человек в отечественном шоу-бизнесе.



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