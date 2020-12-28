В Беларуси 11-й раз задержали пенсионерку, которая участвует в акциях протеста – правозащитники

28.12.2020, 10:16, Новости дня

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В Беларуси одну из участниц протеста против называющего себя президентом Александра Лукашенко задержали 11-й раз. Об этом 27 декабря проинформировал правозащитный центр “Весна”.

“В Бресте на улице Советской была задержана 63-летняя активистка Елена Гнаук. Сейчас она находится в Ленинском РОВД. Это 11-е задержание пенсионерки за последние четыре месяца”, – говорится в сообщении.

“Белсат” рассказывал, что пенсионерка живет не в самом Бресте, а в городе Пружаны, в 90 км от Бреста. На акции протеста она приезжает на электричке каждое воскресенье.

По данным телеканала, последний раз Гнаук задерживали 20 декабря, когда она пришла к Ленинскому РОВД, чтобы передать в изолятор временного содержания пластиковое ведро для мусора, “чтобы улучшить условия в ИВС”. В РОВД пенсионерке предложили лично передать ведро в изолятор, а потом не выпустили из подвала.

Сокамерницы Гнаук рассказали, что ведро якобы оскорбило милиционеров.

“Сама Елена отмечает, что на этот раз ее поместили в лучшую камеру, давали кипяток и отпустили через 72 часа без составления протокола”, – сообщает “Белсат”.

Акции протеста 27 декабря не анонсировались в Беларуси заранее.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов.

Тихановская заявляла 28 ноября, что в Беларуси во время протестов погибло восемь человек.

В причастности к протестам в Беларуси Лукашенко неоднократно обвинял соседние страны, в частности Украину, Польшу, а также Литву.

Лукашенко 23 сентября вступил, как он считает, в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.