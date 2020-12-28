В Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно. Из 19 членов экипажа спасли лишь двух

28.12.2020, 10:16, Новости дня

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28 декабря в Баренцевом море перевернулось и затонуло российское рыболовецкое судно “Онега”, на борту которого было 19 человек, проинформировала пресс-служба Северо-Западной прокуратуры на транспорте РФ.

В релизе сказано, что спасли только двух членов экипажа, судьба еще 17 неизвестна, продолжаются поиски.

Как рассказали “Интерфаксу” источники, крушение произошло в акватории Баренцева моря примерно в 300 морских милях (556 км) от Мурманска.

Члены экипажа, которых вытянули из воды, были в гидрокосюмах, капитана среди них нет. Моряков спасли другие рыбаки, которые первыми прибыли на их сигнал бедствия, рассказал собеседник агентства, ссылаясь на слова выживших в крушении.

Рыбаки, по данным источника, рассказали, что затопление судна произошло стремительно во время шторма, экипаж “буквально смыло с палубы в море”; они стали свидетелями гибели как минимум одного члена экипажа, его тело унесло в море, спасательными средствами воспользоваться не успел никто.

По факту крушения Мурманская транспортная прокуратура начала проверку, Следком РФ возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта

Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка