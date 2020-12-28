 

В Кривом Роге обвалилось здание, под завалами погиб человек

28.12.2020, 10:16, Новости дня
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В Кривом Роге ночью 28 декабря обвалилось здание, в результате чего скончался один человек. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Днепропетровской области.

Обвал произошел на улице Ферганская Металлургического района города Кривой Рог. По этому адресу срочно направили отделение 11-й государственной части третьего государственного пожарно-спасательного отряда, – говорится в сообщении.

По прибытию на место, спасатели установили, что обрушилось перекрытие между первым этажом и подвалом двухэтажного неэксплуатируемого и бесхозного здания.

Под завалами нашли двух человек, лиц без определенного места жительства. Одного из них в состоянии средней тяжести госпитализировали. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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