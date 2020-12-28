 

В Баку заявили о гибели военного при нападении армян в Карабахе

28.12.2020, 10:10, Новости дня
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Армянская вооруженная группа совершила нападение на позиции азербайджанской армии в Ходжавендском районе в Карабахе, в результате чего погиб один азербайджанский военнослужащий, сообщило минобороны Азербайджана.

«27 декабря в 15.30 [14.30 мск] незаконная вооруженная группа армян из шести человек совершила нападение на подразделения азербайджанской армии в направлении села Агдам (Акаку) Ходжавендского района. В результате погиб один военнослужащий, еще один ранен», – передает ТАСС сообщение азербайджанского ведомства.

Напомним, в местах боевых действий в Нагорном Карабахе обнаружены тела более 1 тыс. погибших.

Ранее в министерстве обороны Армении сообщали, что Азербайджан возобновил наступательные действия на юге Карабаха в направлении сел Хин Таглар и Хцаберд. Позже командующий российским воинским контингентом миротворческих сил в зоне нагорнокарабахского конфликта генерал-лейтенант Рустам Мурадов заявил, что российские миротворцы пресекли нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе.

10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе. 11 ноября главы военных ведомств РФ и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.



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