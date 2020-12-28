 

Выжившие моряки с затонувшей «Онеги» рассказали подробности инцидента

28.12.2020, 10:10, Новости дня
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Крушение рыболовецкого судна «Онега» в Баренцевом море произошло стремительно, экипаж не успел воспользоваться спасательными средствами, рассказали спасенные рыбаки.

«Один член экипажа, со слов спасенных, погиб, тело унесло в море. Остальных они потеряли из вида при затоплении судна», – сообщил «Интерфаксу» источник.

По его словам, катастрофа произошла в сильный шторм, судно затонуло стремительно, поэтому экипаж не успел воспользоваться спасательными средствами. 

«Все были в гидрокостюмах, но воспользоваться спассредствами не успел никто. Людей буквально смыло с палубы в море», – сказал он. 

Между тем ФАН назвал имена тех, кто был на затонувшем судне «Онега». В частности, на борту были: Александр Баранов, Владислав Буторин, Степан Курганский, Юрий Проняев, Владимир Фурса, Мохамед Барри, Юрий Шевцов, Александр Пермяков, Владимир Тимербаев, Руслан Катюхин, Сергей Безгузов, Евгений Щепин, Антон Монастырев, Владимир Каширин, Сергей Трухачев, Юрий Проняев, Сергей Жук, Игорь Бондаренко, Руслан Катюхин, Игорь Елисеенков, Николай Капенкин.

Ранее стало известно, что 17 из 19 членов экипажа затонувшего в Баренцевом море рыболовецкого судна «Онега», по предварительным данным, погибли.

В понедельник МЧС сообщило, что судно «Онега» с рыбаками затонуло в Баренцевом море вблизи Новой Земли Архангельской области. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения. СК возбудил дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского и водного транспорта.

Рыболовецкое судно «Онега» было построено в Норвегии в 1979 году, валовая вместимость – 368 тонн, порт приписки – Мурманск, ходило под флагом России. Согласно данным Marine Traffic, судно вышло из норвежского порта Киркинес 14 декабря, а последний раз заходило в Мурманск 11 декабря.



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