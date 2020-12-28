 

Ouest-France – британские рыбаки обвинили Джонсона в капитуляции перед Евросоюзом

28.12.2020, 10:08, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Национальная федерация рыболовецких организаций Великобритании раскритиковала премьер-министра страны за решение не ограничивать доступ европейским траулерам в британские воды, пишет Ouest-France. Хотя правительство празднует «невероятную победу», представители отрасли считают торговый договор с ЕС «провалом» и нарушением всех обещаний и гарантий.


Reuters

В субботу британские рыбаки раскритиковали премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за то, что он продал по дешёвке рыбные ресурсы страны Евросоюзу в рамках договора по брекситу, пишет Ouest-France. Как и некоторые политики, представители отрасли недовольны предоставлением значительного допуска европейским кораблям в британские воды.

Как напоминает издание, Соединённое Королевство окончательно покинет ЕС и перестанет подчиняться общей политике 31 декабря в 23 часа по Гринвичу. Однако заключённый накануне Рождества торговый договор, который будет действовать после брексита, в основном сохраняет в силе действующие правила рыболовства в течение пяти с половиной лет. После этого периода ежегодно будут проходить консультации для регулирования уровня и условий доступа ЕС в британские воды. В четверг Джонсон заявил, что обе стороны договорились о «разумном» переходном периоде для европейских рыбаков.

После этого в субботу Национальная федерация рыболовецких организаций сказала в официальном сообщении о том, что Джонсон принял решение пожертвовать промыслом, несмотря на свои обещания и гарантии. В тексте документа отмечается, что, разумеется, специалисты по связям с общественностью опишут договор как «невероятную победу», однако рыбная промышленность неизбежно увидит в ней поражение.

Британское правительство указало, что договор отражает новое положение страны в качестве независимого и суверенного прибрежного государства. Также соглашение предусматривает увеличение доли британских моряков, которая теперь составит 25% от европейцев, добывающих рыбу в водах соседнего государства. Лондон подчеркнул, что в течение пяти лет это принесёт ₤146 миллионов флоту Великобритании и положит конец его зависимости от несправедливого механизма «относительной стабильности», прописанной в политике общего рыболовства.

Хотя рыболовство не имело важного экономического значения в переговорах (в 2019 году оно составляло лишь 0,003% британской экономики), сторонники брексита считали этот вопрос символом возвращённой суверенности Великобритании после её выхода из ЕС, пишет в заключение Ouest-France.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / Участки для финального дня голосования по Конституции открылись в Сибири

22.11 / Сатурн и Юпитер сольются в одну точку

18.08 / Итальянский суд отказал 35-летнему учителю в праве сидеть на шее у родителей

14.11 / ВОЗ зарегистрировала рекордный за сутки прирост коронавирусных больных

06.11 / Додон заявил о необходимости вернуть русскому языку в Молдавии особый статус

26.11 / “Магия сись”. Приходько снялась топлес

21.07 / СБУ и налоговая проводят обыски на объектах “Укрзалізниці”

26.08 / Глава Камчатки присоединился к акции «Сады памяти»

03.07 / Финский посол усомнился в правдивости цитаты Болтона о Трампе

15.12 / Украинский генерал признал слабость Киева перед Москвой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска