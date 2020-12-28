Ouest-France – британские рыбаки обвинили Джонсона в капитуляции перед Евросоюзом

28.12.2020, 10:08, Новости дня

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Национальная федерация рыболовецких организаций Великобритании раскритиковала премьер-министра страны за решение не ограничивать доступ европейским траулерам в британские воды, пишет Ouest-France. Хотя правительство празднует «невероятную победу», представители отрасли считают торговый договор с ЕС «провалом» и нарушением всех обещаний и гарантий.



Reuters

В субботу британские рыбаки раскритиковали премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за то, что он продал по дешёвке рыбные ресурсы страны Евросоюзу в рамках договора по брекситу, пишет Ouest-France. Как и некоторые политики, представители отрасли недовольны предоставлением значительного допуска европейским кораблям в британские воды.

Как напоминает издание, Соединённое Королевство окончательно покинет ЕС и перестанет подчиняться общей политике 31 декабря в 23 часа по Гринвичу. Однако заключённый накануне Рождества торговый договор, который будет действовать после брексита, в основном сохраняет в силе действующие правила рыболовства в течение пяти с половиной лет. После этого периода ежегодно будут проходить консультации для регулирования уровня и условий доступа ЕС в британские воды. В четверг Джонсон заявил, что обе стороны договорились о «разумном» переходном периоде для европейских рыбаков.

После этого в субботу Национальная федерация рыболовецких организаций сказала в официальном сообщении о том, что Джонсон принял решение пожертвовать промыслом, несмотря на свои обещания и гарантии. В тексте документа отмечается, что, разумеется, специалисты по связям с общественностью опишут договор как «невероятную победу», однако рыбная промышленность неизбежно увидит в ней поражение.

Британское правительство указало, что договор отражает новое положение страны в качестве независимого и суверенного прибрежного государства. Также соглашение предусматривает увеличение доли британских моряков, которая теперь составит 25% от европейцев, добывающих рыбу в водах соседнего государства. Лондон подчеркнул, что в течение пяти лет это принесёт ₤146 миллионов флоту Великобритании и положит конец его зависимости от несправедливого механизма «относительной стабильности», прописанной в политике общего рыболовства.

Хотя рыболовство не имело важного экономического значения в переговорах (в 2019 году оно составляло лишь 0,003% британской экономики), сторонники брексита считали этот вопрос символом возвращённой суверенности Великобритании после её выхода из ЕС, пишет в заключение Ouest-France.