France info – французские депутаты призывают сохранить дружбу с изолированной Великобританией

28.12.2020, 10:08, Новости дня

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После исторического соглашения по брекситу евродепутат от Франции Фабьен Келлер выразила сожаления об оставленной в одиночестве Великобритании и подчеркнула, что сейчас принципиально важно поддерживать с ней дружеские отношения. В то же время депутат Национального собрания Жан-Луи Бурланж объяснил, что теперь отношения Лондона и Брюсселя осложнятся, а Борис Джонсон окажется в сложной ситуации: новый президент США выступает за объединённую Европу, пишет France info.



Reuters

Два дня спустя после подписания договора о брексите евродепутат и замглавы партии Agir Фабьен Келлер сказала в эфире France info, что после этого «исторического события» стало «принципиально (важно. — ИноТВ) поддерживать дружеские отношения» с Великобританией, которая окажется в изоляции.

«Никогда раньше никакое государство-участник не хотело покинуть союз, — приводит телеканал слова представительницы Франции в Европарламенте. — До этого он был только привлекательным». Теперь, по мнению Келлер, Соединённое Королевство останется в одиночестве с 50 миллионов жителей, тогда как остальная Европа с 400 миллионов жителей довольствуется большим внутренним рынком, а также «возможностью и желанием помогать друг другу». При этом евродепутат не думает, что брексит может подтолкнуть другие страны к выходу из ЕС: экономика Великобритании уступает экономикам других стран содружества.

В интервью французскому телеканалу Фабьен Келлер подтвердила, что Европартамент даст свою оценку договору, однако она предполагает, что ему следует «рассмотреть конкретные последствия и потребовать разъяснений по тому или другому пункту», а также что это «открывает дополнительные обсуждения по деталям его реализации». Некоторые условия этого соглашения, по признанию депутата, её «шокировали». Так, отказ Соединённого Королевства от программы Erasmus по обмену студентами она назвала «большим парадоксом» на фоне того, что ЕС поднимает бюджет программы на 70%. Кроме того, присутствие молодых европейцев является «замечательным вкладом» в развитие университета: обучаясь там, они создают связи на всю жизнь со своими преподавателями и сокурсниками. «Очень жаль этих человеческих отношений», — переживает Келлер.

Также субботу депутат-демократ от О-де-Сен в Национальном собрании и бывший евродепутат (1989-2007) Жан-Луи Бурланж предупредил в эфире France info, что «отношения между Соединённым Королевством и континентом станут более сложными». Бурланж предположил, что Соединённое Королевство множество раз пыталось «подорвать» европейскую систему. По его словам, брексит случился, потому что британцы чувствовали, что Европа созрела для распада, однако произошло наоборот: Евросоюз продемонстрировал «сплочённость». Депутат напомнил, что с франко-немецким планом восстановления экономики согласилась Голландия, которая была против, а также Польша и Венгрия, которые колебались: «мы достигли наименее плохого договора из возможных».

Что касается премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, то он оказался «в немного трудной ситуации» после заключения торгового договора, заявил Жан-Луи Бурланж. Депутат объяснил, что новый президент США Джо Байден «очень привязан к европейской системе»: он хорошо знает, что это «глобальное крепление западных сил» и намерен поддерживать особые отношения с Евросоюзом, пишет France info.