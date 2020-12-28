Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев станут родителями

28.12.2020, 9:40, Разное

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Марк Богатырев, известный по роли повара Максима Лаврова в сериале “Кухня”, и его супруга, актриса Татьяна Арнтгольц, станут родителями. О беременности Татьяны сообщил ее соведущий по программе “Жди меня” на канале НТВ Александр Лазарев-младший.

Татьяна Арнтгольц и Александр Лазарев-младший во время съемок “Жди меня”Как видите, я сегодня один. Но не волнуйтесь, новости хорошие, я бы даже сказал, по-новогоднему чудесные. Моя очаровательная соведущая взяла ненадолго декретный отпуск,- этими словами Лазарев-младший начал новый выпуск программы. Сами будущие родители новость не прокомментировали, но удивляться не приходится: они ведут очень закрытый образ жизни, например, пара долгое время скрывала новость о своей свадьбе. Позже стало известно, что они зарегистрировали отношения на скромной тайной церемонии в Москве в кругу самых близких.

Марк Богатырев и Татьяна АрнтгольцТатьяна и Марк познакомились в 2017 году на съемках телесериала “Наживка для ангела”. Долгое время пара не афишировала свои отношения, и впервые об их романе заговорили осенью 2018-го, после того как Марк выложил в Instagram снимок девушки в темных очках. Поклонники сразу же признали в ней Татьяну. Дополнил молодой человек кадр недвусмысленной фразой: “Девушка решила меня захомутать”.

Несколько лет Татьяна была замужем за актером Иваном Жидковым. В браке у них родилась дочь Мария, но в 2013 году они приняли решение расстаться. Вскоре Татьяна перестала скрывать отношения с партнером по спектаклю “Двое на качелях” Григорием Антипенко. Марк Богатырев не любит распространяться о своей личной жизни. Однако известно, что звезда сериала “Кухня” два года назад встречался с девушкой по имени Надежда. Они познакомились в одном из столичных ночных клубов в декабре 2014-го и планировали пожениться летом, но свадьбу, по словам мамы актера, пришлось перенести из-за предстоящих съемок Марка в Литве.

Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц