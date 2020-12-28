Почему не смогли помочь мэру Харькова

28.12.2020, 9:32, Разное

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23 декабря Харьков простился с мэром Геннадией Кернесом, который ушел из жизни на 62-м году из-за осложнений, связанных с коронавирусом. Проститься с главой города пришли почти все жители города, политики, главы Киева и Одессы, отсутствовали лишь представители руководства Украины.

Кернес являлся единственным крупным политиком Украины, чья карьера начиналась при правлении Януковича и продолжалась как при Порошенко, так и при Зеленском. Место в горсовете Харькова он занял в конце 1990-х.

Лишь в 2010 году Геннадий Кернес выиграл на выборах мэра Харькова, благодаря 30% избирателей. В 2014 году новый глава не поддержал прошедший Евромайдан, после чего получил на территории Украины звание пророссийского политика. Весной этого же года на него было совершено покушение. Тогда в мэра стреляли, пуля прошла на вылет и повредила легкое и печень. Кернес проходил длительное лечение и реабилитацию в Израиле, после чего вновь вернулся к своим обязанностям и полномочиям, находясь при этом в инвалидной коляске.

25 октября в Харькове прошли очередные выборы на пост мэра, на которых Геннадий Кернес в третий раз набрал большее количество голосов избирателей. В это время сам мэр находился в клинике «Шарите» города Берлина с диагнозом “коронавирус”. Недавно данная клиника спасла от отравления жизнь известного оппозиционного блогера Алексея Навального.



С самого начала Кернес поступил в учреждение в тяжелом состоянии, но после нескольких дней поступила информация об улучшении его состояния. В социальной сети бизнесмена Павла Фукса, который являлся его другом, было опубликовано фото главы Харькова со словами: “Передаю привет всем жителям Харькова”. По подтвержденным данным, в планах Кернеса было возвращение домой до окончания года. Что стало причиной ухудшения состояния политика, никому неизвестно.

Загадочным остается тот момент, что отравленного боевым «Новичком» Навального вылечили в «Шарите» за совсем короткое время, а помочь выжить харьковскому мэру в этой же клинике не удалось.

Но это не единственные странности с лечением в берлинской клинике. Например, произошедшее отравление диоксином в 2004 году Ющенко через определенное время было не подтверждено. Тогда ему поставили диагноз “проказа”. Спустя восемь лет пациентом данной клиники стала Юлия Тимошенко. Поставленный диагноз «страшной» болезни был опровергнут сразу же после госпереворота на территории Украины.

Сейчас вакантное место главы города Харькова является свободным и стать кандидатом на него может более лояльная личность для нынешних киевских властей.